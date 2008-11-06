Всем привет! Есть шаблон для Joomla 1.0 который нужно переделать для версии 1.5 Интересуют Ваши сроки и цены.
- HTML-верстка11 заявокЗакрыт14 лет назад
- $300
Привет художникам! требуется нарисовать логотип для юридической копании и вместе с ним разработать фирменный стиль. порядок работы (такой и никакой другой). 1. мы уточняем все детали. 2. вы рисуете 2-4 варианта логотипа на каком-нибудь элементе фирменного стиля (например, ...Логотипы и Знаки115 заявокЗакрыт15 лет назад
Привет ребята! Нужно написать сайт доски объявлений (оригинальный дизайн, движок). Понятия не имею сколько это может стоить. В ваших предложениях прошу указывать стоимость Ваших услуг и описать основные возможности доски. По возможности скиньте несколько ссылок на существующие доски ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $100
Вот сайт _http://footstat.net хочу 50-100 уникальных посещений ежедневно От вас нужны предложения по его оптимизации и собственно сама раскрутка. ICQ 7470742Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
Есть сайт http://footstat.net Для него нужно сделать скрипт «коллекция ссылок». Основная задача скрипта. В админ-панели имеем форму, которую заполняем по следующим полям: 1. Название русурса (текстовое поле) 2. URL (текстовое поле) 3. Это: (радио-баттон – выбрать одно из): Органицация Клуб Неоффициальный сайт Сайт ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен15 лет назад