Sambur

Павел Самбур Sambur

 
NaN лет
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Шаблон для Joomla

    Всем привет! Есть шаблон для Joomla 1.0 который нужно переделать для версии 1.5 Интересуют Ваши сроки и цены.

    Joomla
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Лого + ФС для юридической фирмы

    $300

    Привет художникам! требуется нарисовать логотип для юридической копании и вместе с ним разработать фирменный стиль. порядок работы (такой и никакой другой). 1. мы уточняем все детали. 2. вы рисуете 2-4 варианта логотипа на каком-нибудь элементе фирменного стиля (например, ...

    Логотипы и Знаки115 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт доски объявлений

    Привет ребята! Нужно написать сайт доски объявлений (оригинальный дизайн, движок). Понятия не имею сколько это может стоить. В ваших предложениях прошу указывать стоимость Ваших услуг и описать основные возможности доски. По возможности скиньте несколько ссылок на существующие доски ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна раскрутка

    $100

    Вот сайт _http://footstat.net хочу 50-100 уникальных посещений ежедневно От вас нужны предложения по его оптимизации и собственно сама раскрутка. ICQ 7470742

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт коллекции ссылок

    $50

    Есть сайт http://footstat.net Для него нужно сделать скрипт «коллекция ссылок». Основная задача скрипта. В админ-панели имеем форму, которую заполняем по следующим полям: 1. Название русурса (текстовое поле) 2. URL (текстовое поле) 3. Это: (радио-баттон – выбрать одно из): Органицация Клуб Неоффициальный сайт Сайт ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
proger07
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Скрипт коллекции ссылок
Довольно интересное задание. Приятный, хороший заказчик.
Спасибо, Константин, за сотрудничество. Работа принесла не только результат, но и новые позания. Все было сделано красиво и быстро.
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