Привет художникам! требуется нарисовать логотип для юридической копании и вместе с ним разработать фирменный стиль. порядок работы (такой и никакой другой). 1. мы уточняем все детали. 2. вы рисуете 2-4 варианта логотипа на каком-нибудь элементе фирменного стиля (например, ...