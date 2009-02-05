1. Создание простого информативного сайта из wordpress templates о Кулинарии, Гастраномии, Рецепты. на www.kochzeit.info, дизайн конечно по интереснее ........................................ 2. так же нужна простая site template на тему партисервис такая как http://www.hochzeit-partyservice.de или http://www.partyservice-schweizer.de , ...
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Нужно сделать городской портал. Примерный аналог e1.ru . Нужна примерная стоимость и сроки.
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