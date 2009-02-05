Нужен интернет-магазин

Сайт заключается в 1-3 страницах. Возможен ли полный цикл работ (дизайн, верстка) в указанном бюджете? Отвечу на ваши вопросы в ЛС. Повторяю для одаренных: не беспокоить ICQ, skype. Просто игнорирую. По сути вопроса: CMS не требуется, требуется ...