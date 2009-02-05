Сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов

Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок189 просмотров
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Надо построить сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов. Есть описание (на ангийском языке)и как бы готовый сайт - но с ним несколько проблем: выглядит ужасно, пользоваться им трудно, да и не совсем работает он. Но как справочное пособие его использовать можно. Вот линк: http://notarypublicconcept.com/default.asp

Основная суть сайта - зашел, посмотрел что это такое, решил подписаться. Заплатил кредиткой и получил доступ к флэш файлу с собственно курсом (и возможно к нескольким другим) на 30 дней. Через 30 дней доступ автоматически закрылся. Ну и естественно CMS чтобы всем этим управлять. (ее как раз и нет в действующем сайте). CMS обычная, но завязанная с Shopping cart. Есть также небольшой каталог сопутствующих товаров которые также продаются онлайн. Платформа не имеет значения - сейчас это ASP но можно и на PHP. На существующем сайте этого флаш файла сейчас нет - есть PowerPoint со звуком и текстом - его надо во флэш загнать.

15 лет назад
aleshka111
53 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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