Создание сайта-визитки строительной компании

Кто разрабатывал хорошие интернет магазины (желательно мультидоменные, один домен на один город, с базой данных для каждого домена), пишите ссылки - будем смотреть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сайт-визитка с системой управления для строительной компании типа http://www.shtucatur.ru, http://www.rem-uslugi.ru . Недорого и быстро.
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