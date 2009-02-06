Сайт фотографа с его портфолио.

Сайты «под ключ»Закрыт29 заявок350 просмотров
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Нужно на флеш, разработать дизайн и собрать красивый личный сайт фотографа с фотогалереей.

Должна быть упрощенная система добавления и удаления фоторабот.

Фотоработы могут быть как горизонтальные так и вертикальные.

15 лет назад
Azoff
Илья 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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