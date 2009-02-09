Интернет-магазин по продаже путевок

Требуется написать сайт полностью идентичный зарубежному, с таким же дизайном,флеш анимацией, на вопрос о ТЗ отвечу сразу - есть аналог, точнее ТЗ не написать, будут лишь некоторые изменения в клиентской части сайта, базы туроператоров будут естественно российские, язык только русский, база по отелям и сопутствующие услуги немного другие! переговоры на счет доступа к базам туроператоров вести самостоятельно (список туроператоров необходимых, их телефоны, а также интересы какого агентства вы будете представлять - все предоставлю) или же парсить придется, далее по поводу оплаты!только по факту завершения проекта!!! объясню причину - надоело сталкиваться с людьми которые неадекватно оценивают свои возможности! аналог travelocity.com

Пишите полностью стоимость,на каком языке хотите реализовывать,реал сроки,и т.д.!