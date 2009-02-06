Файлообменик

Требуется написать сайт полностью идентичный зарубежному, с таким же дизайном,флеш анимацией, на вопрос о ТЗ отвечу сразу - есть аналог, точнее ТЗ не написать, будут лишь некоторые изменения в клиентской части сайта, базы туроператоров будут ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все как у большинства!
пользователь может размещать без регистрации и с регистрацией файлы!есть также загрузка по FTP.
по файлам - они помечаються по категориям!можна загрузить его скрин,на сайте отображаються описание,скрин,ссылка на скачивание!возможен поиск по названию файла!
НО доступ к скачиванию через получение кода по смс!
потом контролируеться количество закачек файлов и осуществление выплат !
контролируеться отсутствие обращения к файлу по сроку,после которого он удаляеться!
примерно так!
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