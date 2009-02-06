Файлообменик

Все как у большинства!

пользователь может размещать без регистрации и с регистрацией файлы!есть также загрузка по FTP.

по файлам - они помечаються по категориям!можна загрузить его скрин,на сайте отображаються описание,скрин,ссылка на скачивание!возможен поиск по названию файла!

НО доступ к скачиванию через получение кода по смс!

потом контролируеться количество закачек файлов и осуществление выплат !

контролируеться отсутствие обращения к файлу по сроку,после которого он удаляеться!

примерно так!