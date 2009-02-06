Файлообменик

$250
Сайты «под ключ»Закрыт2 заявки112 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Все как у большинства!

пользователь может размещать без регистрации и с регистрацией файлы!есть также загрузка по FTP.

по файлам - они помечаються по категориям!можна загрузить его скрин,на сайте отображаються описание,скрин,ссылка на скачивание!возможен поиск по названию файла!

НО доступ к скачиванию через получение кода по смс!

потом контролируеться количество закачек файлов и осуществление выплат !

контролируеться отсутствие обращения к файлу по сроку,после которого он удаляеться!

примерно так!

15 лет назад
A_next
49 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин по продаже путевок

    $1750

    Требуется написать сайт полностью идентичный зарубежному, с таким же дизайном,флеш анимацией, на вопрос о ТЗ отвечу сразу - есть аналог, точнее ТЗ не написать, будут лишь некоторые изменения в клиентской части сайта, базы туроператоров будут ...

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать сайт - галерею репродукций

    $250

    Для багетной мастерской нужен сайт с каталогом репродукций и постеров. Каталог меняется. Страницы: Услуги, Цены, Статьи, Контакты. Нужна просто галерея работ с разными вариантами оформления !! НЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН!! С возможностью подбора багетов (рамок) для картин, паспарту и ...

    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Строительный интернет-магазин

    Нужно создать строительный интернет магазин под ключ! Высокие требования к дизайну (в шапке должны быть элементы флеша) и функционалу. Должно быть интегрировано много разных стандартных модулей в том числе и дисконтная программа (номера диск. карточек). ...

    Сайты «под ключ»35 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт фотографа с его портфолио.

    Нужно на флеш, разработать дизайн и собрать красивый личный сайт фотографа с фотогалереей. Должна быть упрощенная система добавления и удаления фоторабот. Фотоработы могут быть как горизонтальные так и вертикальные.

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт

    Нужно создать сайт типа http://turinfo.at.ua Основные моменты: -Каталог баз отдыха -Каталог компаний -Каталог тур. сайтов -Каталог статей -фотоальбом -форма бронирования - регистрация пользователей(возможность добавлять свои статьи, заходить в закрытую зону ) - поиск по сайту Дизайн конечно другой. + регистрация сайта в каталогах Пишите цену, сроки.

    Сайты «под ключ»56 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание партнерки

    Нужно создать адалт партнерку. Сайт будет прикреплен к биллингу, который будет давать номера и префиксы к зарегестрированым аккаунтам. Естественно нужна полноценная админ панель, с которой можно конролировать весь трафик, номера, преффиксы. Жду предложений, если нужны ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов

    Надо построить сайт для онлайн курсов по подготовке нотариусов. Есть описание (на ангийском языке)и как бы готовый сайт - но с ним несколько проблем: выглядит ужасно, пользоваться им трудно, да и не совсем работает он. ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад