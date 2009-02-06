Нужно создать строительный интернет магазин под ключ! Высокие требования к дизайну (в шапке должны быть элементы флеша) и функционалу. Должно быть интегрировано много разных стандартных модулей в том числе и дисконтная программа (номера диск. карточек). Магазин пройдет сео аудит и требования сео специалистов тоже должны быть выполнены. В разных разделах товаров должен быть разные методы сортировки, подбора товаров..

Это примерно все самое важное...Подробное ТЗ смогу дать позже.

Жду Ваши предложения

В предложения озвучьте примерные бюджеты.