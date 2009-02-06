Создать сайт - галерею репродукций

$250
Сайты «под ключ»Закрыт20 заявок304 просмотра
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Для багетной мастерской нужен сайт с каталогом репродукций и постеров. Каталог меняется.

Страницы: Услуги, Цены, Статьи, Контакты.

Нужна просто галерея работ с разными вариантами оформления !! НЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН!!

С возможностью подбора багетов (рамок) для картин, паспарту и цвета стены:

- Администратор загружает на сайт фотографии багетов (образцы) и картин, цвета паспарту, набор цветовой гаммы стены фиксированный (15-20 цветов).

- Пользователь на сайте может выбрать картину и цвет стены, потом подобрать к ней багет и паспарту разной ширины.

- Скрипт (качественно) накладывает фото багета и паспатру на фото репродукции по периметру, соблюдая масштаб.

Подобное реализовано на сайтах www.posternazakaz.ru или www.artwall.ru только без интернет-магазина.

15 лет назад
kfcns1974
49 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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