Портал о стоматологии

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт14 заявок462 просмотра
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Результат работы:

Качественный портал о стоматологии с хорошим функционалом и оригинальным дизайном. С большими перспективами роста и развития в техническом плане. Интересен для ЦА.

Требования к исполнителю:

-опыт работы в отрасли не мене 2-х лет

-адекватность

-соблюдения сроков

-соблюдения договоренностей

-свободное время для выполнения проекта

-портфолио

Приветствуется:

-опыт создания B2B порталов и сервисов нацеленных на монетизацию

Требования к выполнению проекта:

-Строгое соблюдение этапов работы (uimodeling.ru)

Оплата:

-без предоплаты

-заключение договора (Москва)

-оплата за каждый выполненный этап(необходимо указать сумму за каждый этап)

15 лет назад
Wirt
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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