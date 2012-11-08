Сайт сделан на платформе мьюз. Нужно настроить цели в метрике. 1. заказ обратного звонка (2 цели: просто клик на кнопку обратного звонка на сайте через команду onclick (ретаргетинг) и отправка заполненной формы через команду onsubmit(конверсионная)); 2. ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужен таргет и посев в ВК. Ищу специалиста, который может гарантированно привести лиды.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется дизайне-профи. Кто сможет качественно погрузиться в тему и нарисовать конфетку. Сайт очень простой. По сути нужен лендинг + мобильная версия + установка на хостинг + настройка метрики. Лендинг всего один экран!!! ТЗ есть. Жду ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт7 лет назад
- $50
Нужен помощник, который может разместить объявление о приеме на работу по разным региональным джоб-сайтам и поможет набрать команду мастеров по ремонту бытовой техники.Подбор персонала (HR)10 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужен гуру опенкарта. Сразу говорю, те кто не умеет дописывать модули проходите мимо. Для те, кто знает опенкарт, работа не сложная и выполнимая за 2-3 дня. Кроме настройки движка, нужна натажка шаблона с небольшими изменениями ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужен человек, способный внедрить систему e-mail маркетинга в нашем магазине. Выслушаю хороших специалистов.Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Требуется создать и настроить триггерные письма для интернет-магазина.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день. Требуется помощь в создании магазина на фейсбук. Желательно онлайн голосом объяснить пошагово.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Требуется девушка для постинга и общения в соцсетях и на тематических форумах. Тематика чисто женская - парфюм. Желательно опыт в этом деле и интерес к самой теме. Если вы умеете не только постить хорошие сообщения, ...Социальные сети (SMM и SMO)17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $33
Нужно сделать 6 вариаций одного и того же баннера: 3 флеш-баннера и 3 гиф ( За все плачу 1000 рублей). Баннеры нужны простые, но со вкусом. Срочно! Размеры: 950х110 (гиф) 950х110 с расхлопом до 950х220 (флеш) 725х110 (гиф) 200х300 (гиф) 200х300 ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Нужен программист на неткат. Задача - создание информационного портала: контентные разделы, биллинг, каталог товаров, фото и видео-галереи. Прошу писать опытных разработчиков с портфолио.Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Ищу человека, который может создать в интернете резонанс, связанный с открытием нового интернет-магазина. Обязательно знать тематику авто. Требования: 1. составить список форумов, блогов, сообществ и т.д., где вы будете работать 2. Ежедневный письменный отчет о проделанной работе 3. Как ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен художник, который бы по фотографии нарисовал красивый портрет. Необходимое условие: если вы в другом городе, то максимально безопасно офоррмить посытку с портретом и оправить ее мне. Писать только в личку. Сообщения без портфолио не ...Иллюстрации и Рисунки22 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Результат работы: Качественный портал о стоматологии с хорошим функционалом и оригинальным дизайном. С большими перспективами роста и развития в техническом плане. Интересен для ЦА. Требования к исполнителю: -опыт работы в отрасли не мене 2-х лет -адекватность -соблюдения сроков -соблюдения договоренностей -свободное время ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуются активные молодые авторы, помешанные на играх. Нужно писать обзорные статьи, новости и другую интересную информацию из мира игр. Если вам это интересно и вы готовы постоянно следить или вести свою собственную рубрику на нашем ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен СЕО для сотрудничества. Сайт о хостинг-услугах. Сотрудничество взаимовыгодное: мы вам хостинг - вы нам раскрутку в сети. Также возможны особые условия (по договоренности). Жду всех в асе 980387Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужен програмист, который разбирается в Drupal. Срочно!!! Пишите на почту [email protected]Закрыт17 лет назад
- $250
Требуется опытный програмист со знание Drupal, Slaed? Typo3 и др. Новичков, малограмотных прошу не отвечать. Работа по проекту будет вестись исключительно по скайпу. Обязательно требование: ежедневный отчет о проделанной работе. Стучаться в асю 980387Закрыт17 лет назад
- $250
Нужен грамотный и опытный програмист на Drupal, который сможет полностью посадить достаточно большой ресурс на эту систему. Писать строго на почту [email protected]Закрыт17 лет назад
- $100
Нужны грамотные журналисты, готовые написать эксклюзивный контент для сайтов с нуля! Тематика сайтов: реклама, туризм, Ноутбуки и КПК, мобильники, интернет и не только! Стучать только в асю: 334024953Копирайтинг13 заявокЗакрыт17 лет назад