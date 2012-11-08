Wirt

Григорий Зубченко Wirt

 
42 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Настроить цели в метрике

    Сайт сделан на платформе мьюз. Нужно настроить цели в метрике. 1. заказ обратного звонка (2 цели: просто клик на кнопку обратного звонка на сайте через команду onclick (ретаргетинг) и отправка заполненной формы через команду onsubmit(конверсионная)); 2. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Требуется дизайне-профи. Кто сможет качественно погрузиться в тему и нарисовать конфетку. Сайт очень простой. По сути нужен лендинг + мобильная версия + установка на хостинг + настройка метрики. Лендинг всего один экран!!! ТЗ есть. Жду ...

    Дизайн лендинга
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подбор персонала

    $50

    Нужен помощник, который может разместить объявление о приеме на работу по разным региональным джоб-сайтам и поможет набрать команду мастеров по ремонту бытовой техники.

    Подбор персонала (HR)10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужен гуру опенкарт

    $100

    Нужен гуру опенкарта. Сразу говорю, те кто не умеет дописывать модули проходите мимо. Для те, кто знает опенкарт, работа не сложная и выполнимая за 2-3 дня. Кроме настройки движка, нужна натажка шаблона с небольшими изменениями ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постинг (женская тематика)

    $100

    Требуется девушка для постинга и общения в соцсетях и на тематических форумах. Тематика чисто женская - парфюм. Желательно опыт в этом деле и интерес к самой теме. Если вы умеете не только постить хорошие сообщения, ...

    Социальные сети (SMM и SMO)17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Баннер

    $33

    Нужно сделать 6 вариаций одного и того же баннера: 3 флеш-баннера и 3 гиф ( За все плачу 1000 рублей). Баннеры нужны простые, но со вкусом. Срочно! Размеры: 950х110 (гиф) 950х110 с расхлопом до 950х220 (флеш) 725х110 (гиф) 200х300 (гиф) 200х300 ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Продвижение интернет-магазина

    Ищу человека, который может создать в интернете резонанс, связанный с открытием нового интернет-магазина. Обязательно знать тематику авто. Требования: 1. составить список форумов, блогов, сообществ и т.д., где вы будете работать 2. Ежедневный письменный отчет о проделанной работе 3. Как ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нарисовать портрет по фотографии

    $50

    Нужен художник, который бы по фотографии нарисовал красивый портрет. Необходимое условие: если вы в другом городе, то максимально безопасно офоррмить посытку с портретом и оправить ее мне. Писать только в личку. Сообщения без портфолио не ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Портал о стоматологии

    $1000

    Результат работы: Качественный портал о стоматологии с хорошим функционалом и оригинальным дизайном. С большими перспективами роста и развития в техническом плане. Интересен для ЦА. Требования к исполнителю: -опыт работы в отрасли не мене 2-х лет -адекватность -соблюдения сроков -соблюдения договоренностей -свободное время ...

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужны авторы на игровой портал

    Требуются активные молодые авторы, помешанные на играх. Нужно писать обзорные статьи, новости и другую интересную информацию из мира игр. Если вам это интересно и вы готовы постоянно следить или вести свою собственную рубрику на нашем ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужен СЕО

    $250

    Нужен СЕО для сотрудничества. Сайт о хостинг-услугах. Сотрудничество взаимовыгодное: мы вам хостинг - вы нам раскрутку в сети. Также возможны особые условия (по договоренности). Жду всех в асе 980387

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Программист

    $250

    Требуется опытный програмист со знание Drupal, Slaed? Typo3 и др. Новичков, малограмотных прошу не отвечать. Работа по проекту будет вестись исключительно по скайпу. Обязательно требование: ежедневный отчет о проделанной работе. Стучаться в асю 980387

    Drupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Контент для сайтов

    $100

    Нужны грамотные журналисты, готовые написать эксклюзивный контент для сайтов с нуля! Тематика сайтов: реклама, туризм, Ноутбуки и КПК, мобильники, интернет и не только! Стучать только в асю: 334024953

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
FedyaShi
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$33
10 баллов
10 лет назад
Баннер
Можно работать
Огромное спасибо Федору! Сделал все очень оперативно. А главное, очень порадовало качество и высокий уровень!
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