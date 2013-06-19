Баннеры, Игровые баннеры, HTML5 баннеры, Adriver с хорошим показателем CTR
Имею большой опыт СОЗДАНИЯ БАННЕРОВ
Есть опыт работы в ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ
Также работал в журнале МАКСИМ
Хорошая техническая подготовка
Качественно, недорого!
Что умею: баннеры на AcrionScript 2.0, AcrionScript 3.0, HTML5
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Вера Брежнева554 просмотра
- Игровой гиф баннер509 просмотров
Отзывы заказчиков
$33
10 баллов
12 лет назад
Огромное спасибо Федору! Сделал все очень оперативно. А главное, очень порадовало качество и высокий уровень!
Ответный отзыв
Можно работать
Баннеры
1 отзыв
от $33
от 1 дня
нет рейтинга