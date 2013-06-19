FedyaShi

Федор FedyaShi

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Баннеры, Игровые баннеры, HTML5 баннеры, Adriver с хорошим показателем CTR

Имею большой опыт СОЗДАНИЯ БАННЕРОВ

Есть опыт работы в ИГРОВОЙ ИНДУСТРИИ

Также работал в журнале МАКСИМ

Хорошая техническая подготовка

Качественно, недорого! 

Что умею: баннеры на AcrionScript 2.0AcrionScript 3.0, HTML5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Wirt
44 года
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Баннер
Огромное спасибо Федору! Сделал все очень оперативно. А главное, очень порадовало качество и высокий уровень!
Можно работать
Ответный отзыв
Баннеры
1 отзыв
от $33
от 1 дня
нет рейтинга