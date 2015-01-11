Как создать магазин на фейсбук?

Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1 Что интересует и хотелось бы улучшить? - работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д) - сделать корзину нормальную, чтобы ...
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Добрый день. Требуется помощь в создании магазина на фейсбук. Желательно онлайн голосом объяснить пошагово.
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