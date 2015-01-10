Перенос шаблона и оптимизация

Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1 Что интересует и хотелось бы улучшить? - работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д) - сделать корзину нормальную, чтобы ...
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Добрый день, нужно перенести купленный шаблон на themeforest и оптимизировать его под нас. А так же отредактировать и наполнить. Общение по скайпу. Цена договорная из ходя из более подробного описания задачи. (установили мин цену за час работы)
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