Улучшение магазина на Prestashop

Интернет-магазиныЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1

Что интересует и хотелось бы улучшить?

- работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д)

- сделать корзину нормальную, чтобы быстро заполнять можно было

Если у вас есть свои предложения по улучшению престы - черкните что именно это будет и где подобным образом оно реализовано.

А так же стоимость своих работ.

Магазин, требующий доработок: www.tiamo.od.ua

Prestashop
9 лет назад
mazaalay
Евгений 
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
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