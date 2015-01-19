Улучшение магазина на Prestashop

Есть магазин, работающий на Presrashop версии PrestaShop™ 1.5.4.1

Что интересует и хотелось бы улучшить?

- работу с ценам/прайсами (а именно: быстрая смена цен, наличие двух цен на товаре, наличие ярлыков "скидка" и т.д)

- сделать корзину нормальную, чтобы быстро заполнять можно было

Если у вас есть свои предложения по улучшению престы - черкните что именно это будет и где подобным образом оно реализовано.

А так же стоимость своих работ.

Магазин, требующий доработок: www.tiamo.od.ua