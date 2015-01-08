Joomla + компонент магазина JBzoo

Создание фильтров(размер,бренд,цвет,цена, наполнитель, сезон) отображение размеров в наличии, при наведении на странице каталога. Желательно опыт работы с CMS Simpla
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Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист, который работает с компонентом для Joomla JBzoo
имеется уже действующий интернет магазин на этой платформе. Возраст более года. Бывают случаи когда необходимо внести правки в функционал компонента JBzoo. Необходим человек с опытом работы с этим компонентом у которого есть примеры работ на данной платформе.
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