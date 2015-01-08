Joomla + компонент магазина JBzoo

Здравствуйте уважаемые фрилансеры. Нужен специалист, который работает с компонентом для Joomla JBzoo

имеется уже действующий интернет магазин на этой платформе. Возраст более года. Бывают случаи когда необходимо внести правки в функционал компонента JBzoo. Необходим человек с опытом работы с этим компонентом у которого есть примеры работ на данной платформе.