Необходимо создать сайт на фреймворке

Интернет-магазиныЗакрыт9 заявок220 просмотров
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Добрый день, необходимо создать сайт: верстку и админ-панель, дизайн сайта я предоставлю. Админ панель сайта, лучше выполнить на фреймворке: симфони, уии или других. В прикрепленном файле основной функционал сайта, Жду Ваших ориентировочных цен и сроков.

9 лет назад
astudio
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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