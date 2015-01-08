Интеграция верстки магазина в CMS 1С-Битрикс

Здравствуйте!

Есть полностью готовая верстка магазина, необходимо интегрировать ее в Битрикс. Реализована, собственно, сама верстка, в том числе динамические элементы (всплывающие окна, слайдеры и т.д.), необходимо все это грамотно натянуть на CMS, добавить редактируемые области и инфоблоки, где это необходимо. С проектом можно ознакомится скачав макеты дизайна в формате jpg https://drive.google.com/file/d/0B--HF3p6RF6eZzFvLWNFNUZCbms/view?usp=sharing . Есть небольшие нестыковки, но в верстке все исправлено.

Заинтересовались? Напишите, пожалуйста, следующее:

1. Ваш опыт работы и есть ли опыт работы с Битриксом

2. Каковы ориентировочные сроки выполнения проекта

3. Ваши контактные данные