Интернет-магазин дверей

Интернет-магазиныЗакрыт11 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо залить контент для интернет-магазина дверей с другого сайта или файла Excel.

9 лет назад
mdmnsk
Ирина 
53 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Интернет магазин на imagecsm

    Интрент магазин работает на imagecsm что нужно сделать: 1. Обновить версия движка до 4.6... 2. Установить новый шаблон Все дополнительные вопросы в ЛП Цена и сроки

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Интернет Магазин, Prestashop или альтернатива

    $10

    Создание и внутренняя оптимизация интернет магазина, желательно Prestashop или альтернатива, с опытом создания качественных проектов ... Стандартные предложения с ссылкой на общее портфолио рассматриваться не будут, пожалуйста показывайте конкретно Интернет Магазины, обязательно Prestashop, или альтернативных ...

    Prestashop
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать одностраничник

    Сделать одностраничник полностью идентичен kupioptom.landingcity.ru с возможностью добавлять до 30 товаров можно немного красивей. Сделать удобную и легкую админку для него с привязкой к robokassa для приема оплаты. Настроить под продвижение и дать советы по ...

    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить доставку и прикрутить робокассу

    Настроить стандартный модуль доставки в virtuemart 1.1.9. Собственно, он настроен, но способы доставки не отображаются в корзине. На 2-м шаге магазин пишет "Пожалуйста, выберите вариант доставки!", а из чего выбрать не показывает. Это первое. И настроить ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуальный редактор

    Здравствуйте фрилансеры нужно настроить визуальный редактор в разделе добавление статей(переименован в конкурсы)когда пользователи добавляют комментарии,то есть нужно сделать добавление изображений не через урл, а напрямую с рабочего стола. Сайт http://maglog.ucoz.ru/

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужна доработка компонента Shipping Pro для virtuemart2

    Требуется доработка компонента Shipping Pro для virtuemart2 Ссылка на компонент: http://www.joomdonation.com/add-ons/virtuemart-add-ons/shipping-pro.html В меню компонента нужно добавить новую закладку. * Расчёт доставки по весу и стране (региону) Вес товара выбирается в карточке товара , из настраиваемых полей. То ...

    Virtuemart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать импорт для товаров с возможностью обновления. Друпал 6 Drupal

    Цель: Сделать импорт для добавления и обновления товаров. Столбцы в цсв файле могут быть все ( тогда обновляются все значения по соответсвующим товарам если они есть - определяется по SKU) Или столбцы могут быть не все (например цена, ...

    Drupal
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сайт под ключ

    На джумла3 и виртумарт2 надо установить шаблон интернет магазина "русифицировать" страницы шаблона прикрутить модули оплаты в корзину

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен интернет-магазин украшений

    $150

    По большому счету нужна копия этого сайта http://bisjewelry.ru/ Необходимо в первую очередь: создать новый логотип, заменить цвета, изменить иконки к позициям,поменять текст более подробное ТЗ при личной переписке оплата только при завершении проекта!

    Интернет-магазины6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад