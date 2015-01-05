Нужна доработка компонента Shipping Pro для virtuemart2

Требуется доработка компонента Shipping Pro для virtuemart2

Ссылка на компонент: http://www.joomdonation.com/add-ons/virtuemart-add-ons/shipping-pro.html

В меню компонента нужно добавить новую закладку. * Расчёт доставки по весу и стране (региону)

Вес товара выбирается в карточке товара , из настраиваемых полей. То есть проблема в том что вес берётся по умолчанию из карточки а нужно чтобы он брался из настраиваемого поля.

Возможность настроить отдельную доставку для разных стран в зависимости от веса товара.

Регион - данные берутся из регионов, указал для возможной настройки для регионов РФ (если они указаны) Если регион не указан - работает общее правило или для конкретной страны.

Добавленные пункты должны быть корректно переведены в языковой файл.

Скрипты не должны менять стандартные файлы virtuemart2

Доступ по ftp в админку - Нет

Архив сайта aceeba backup - Да