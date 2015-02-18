Сделать импорт для товаров с возможностью обновления. Друпал 6 Drupal

Интернет-магазиныЗавершен4 заявки139 просмотров
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Цель:

Сделать импорт для добавления и обновления товаров.

Столбцы в цсв файле могут быть все ( тогда обновляются все значения по соответсвующим товарам если они есть - определяется по SKU)

Или столбцы могут быть не все (например цена, остаток, картинка) - тогда обновляются только те столбцы, которые есть в файле, остальные не трогаются.

Если товара до импорта не было ( не найден SKU) - создается нода и заполняются поля из импорта

Также из файла импортируются словарь таксономии, если такого не существует - добавляется новый.

Товару может принадлежать несколько значений таксономии (в импорте это предусмотреть)

Пробовали модули нод импорт, нод импорт апдейт - Обновления нод не работает

drupal.org/project/node_import_update 6.x-1.x-dev

https://www.drupal.org/project/node_import 6.x-1.2

нашел информацию

http://www.drupal.ru/node/17859

http://www.drupal.ru/node/38194

http://www.drupal.ru/node/37365

Хочу услышать цену любого модуля (этого или самописного, но который корректно работает) для Друпала 6 и Уберкарта2,0 - за функционирующий модуль

Drupal
9 лет назад
brazo
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Vladimir_VV
Владимир 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$30
3 дня
Сделано все очень функционально с настройками и гибко. Все о чем думал и не сказал и даже не думал - все сделано на высшем уровне. Главное отличие профессионала - это то что тестировать лишний раз не приходится, получаешь сразу готовый продукт. Очень доволен сотрудничеством
Коммуникабельный заказчик, всегда на связи, все вопросы решаются быстро, четко формулирует задачи. Сотрудничеством остался доволен, всем рекомендую.
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