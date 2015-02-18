Сделать импорт для товаров с возможностью обновления. Друпал 6 Drupal

Цель:

Сделать импорт для добавления и обновления товаров.

Столбцы в цсв файле могут быть все ( тогда обновляются все значения по соответсвующим товарам если они есть - определяется по SKU)

Или столбцы могут быть не все (например цена, остаток, картинка) - тогда обновляются только те столбцы, которые есть в файле, остальные не трогаются.

Если товара до импорта не было ( не найден SKU) - создается нода и заполняются поля из импорта

Также из файла импортируются словарь таксономии, если такого не существует - добавляется новый.

Товару может принадлежать несколько значений таксономии (в импорте это предусмотреть)

Пробовали модули нод импорт, нод импорт апдейт - Обновления нод не работает

drupal.org/project/node_import_update 6.x-1.x-dev

https://www.drupal.org/project/node_import 6.x-1.2

нашел информацию

http://www.drupal.ru/node/17859

http://www.drupal.ru/node/38194

http://www.drupal.ru/node/37365

Хочу услышать цену любого модуля (этого или самописного, но который корректно работает) для Друпала 6 и Уберкарта2,0 - за функционирующий модуль