На джумла3 и виртумарт2 надо установить шаблон интернет магазина "русифицировать" страницы шаблона прикрутить модули оплаты в корзину
Сделать импорт для товаров с возможностью обновления. Друпал 6 Drupal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель:
Сделать импорт для добавления и обновления товаров.
Столбцы в цсв файле могут быть все ( тогда обновляются все значения по соответсвующим товарам если они есть - определяется по SKU)
Или столбцы могут быть не все (например цена, остаток, картинка) - тогда обновляются только те столбцы, которые есть в файле, остальные не трогаются.
Если товара до импорта не было ( не найден SKU) - создается нода и заполняются поля из импорта
Также из файла импортируются словарь таксономии, если такого не существует - добавляется новый.
Товару может принадлежать несколько значений таксономии (в импорте это предусмотреть)
Пробовали модули нод импорт, нод импорт апдейт - Обновления нод не работает
drupal.org/project/node_import_update 6.x-1.x-dev
https://www.drupal.org/project/node_import 6.x-1.2
нашел информацию
http://www.drupal.ru/node/17859
http://www.drupal.ru/node/38194
http://www.drupal.ru/node/37365
Хочу услышать цену любого модуля (этого или самописного, но который корректно работает) для Друпала 6 и Уберкарта2,0 - за функционирующий модуль
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