Требуется доработка компонента Shipping Pro для virtuemart2 Ссылка на компонент: http://www.joomdonation.com/add-ons/virtuemart-add-ons/shipping-pro.html В меню компонента нужно добавить новую закладку. * Расчёт доставки по весу и стране (региону) Вес товара выбирается в карточке товара , из настраиваемых полей. То ...
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Здравствуйте фрилансеры нужно настроить визуальный редактор в разделе добавление статей(переименован в конкурсы)когда пользователи добавляют комментарии,то есть нужно сделать добавление изображений не через урл, а напрямую с рабочего стола. Сайт http://maglog.ucoz.ru/
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