Доработка под опенкарт

Интрент магазин работает на imagecsm что нужно сделать: 1. Обновить версия движка до 4.6... 2. Установить новый шаблон Все дополнительные вопросы в ЛП Цена и сроки
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Нужны некоторые доработки под опенкарт 2.0, вывести категории на главную сделать фильтр и тд.
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