Доработки по Битрикс

Срочно нужен опытный программист по Битриксу, который сможет быстро выполнить работу.

Основной обьем работы указан в ТЗ, так же нужно проанализировать код и возможно еще обнаружить и исправить баги. И запустить в работу магазины.

Посмотрите ТЗ дайте примерную цену и срок за работу. Ставки без цены и срока работы будут отзываться!

Оплата по факту выполнения, то есть БЕз ПРЕДОПЛАТЫ!

Спасибо за понимание.