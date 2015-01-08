Создание интернет-магазина

Приветствую Вас дорогие друзья, Необходимо выполнить работу по верстке и созданию сайта, дизайн сайта я предоставляю. В прикрепленном файле ТЗ проекта, сам пока не решил на чем его делать или на CMS или на фреймворке, Если Вы точно уверены что сможете реализовать данный проект, пожалуйста укажите цену и сроки и мы с Вами выясним на чем Вы хотите его делать и все ли у нас получится!!!Жду от Вас Ваших цен и сроков