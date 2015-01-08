Создание интернет-магазина

Добрый день, необходимо создать сайт: верстку и админ-панель, дизайн сайта я предоставлю. Админ панель сайта, лучше выполнить на фреймворке: симфони, уии или других. В прикрепленном файле основной функционал сайта, Жду Ваших ориентировочных цен и сроков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую Вас дорогие друзья, Необходимо выполнить работу по верстке и созданию сайта, дизайн сайта я предоставляю. В прикрепленном файле ТЗ проекта, сам пока не решил на чем его делать или на CMS или на фреймворке, Если Вы точно уверены что сможете реализовать данный проект, пожалуйста укажите цену и сроки и мы с Вами выясним на чем Вы хотите его делать и все ли у нас получится!!!Жду от Вас Ваших цен и сроков
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