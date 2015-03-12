Доработка интернет магазина CMS Simpla

Проделал достаточно большой объем работы за короткий срок, и сдал работу вовремя. Это очень большая редкость в наше время, обычно можно сразу неделю минимум прибавлять, а тут в срок и качественно. Сделал много мелких правок, некоторые вообще бесплатно. Проявляет инициативу, по некоторым пунктам ТЗ делал больше чем обговаривалось. Вообщем рекомендую, отличный исполнитель, я остался очень доволен сотрудничеством.