Доработка интернет магазина CMS Simpla

$90
Интернет-магазиныЗавершен3 заявки185 просмотров
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Создание фильтров(размер,бренд,цвет,цена, наполнитель, сезон) отображение размеров в наличии, при наведении на странице каталога. Желательно опыт работы с CMS Simpla

9 лет назад
nizam
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
GD1m
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
9 лет назад
$90
7 дней
Проделал достаточно большой объем работы за короткий срок, и сдал работу вовремя. Это очень большая редкость в наше время, обычно можно сразу неделю минимум прибавлять, а тут в срок и качественно. Сделал много мелких правок, некоторые вообще бесплатно. Проявляет инициативу, по некоторым пунктам ТЗ делал больше чем обговаривалось. Вообщем рекомендую, отличный исполнитель, я остался очень доволен сотрудничеством.
Все супер! Сработались! : )
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