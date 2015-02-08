Доработка интернет-магазина на Simpla
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
8 лет назад
Доработка интернет-магазина на Simpla
Необходимо профессионально настроить рекламную кампанию для Яндексе и Гугле.
Доработка интернет-магазина. Регистрация пользователей, рейтинги в отзывах, прикрутить систему оплаты, добавить консультант онлайн, доработка страниц доставка ,оплата, работа по верстке и др.
Сделать регистрацию клиентов, добавить страницу отзывов,выбор цвета в карточке товара, онлайн-консультант и еще мелкие правки.
Создание фильтров(размер,бренд,цвет,цена, наполнитель, сезон) отображение размеров в наличии, при наведении на странице каталога. Желательно опыт работы с CMS Simpla