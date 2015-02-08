nizam

Евгений nizam

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$200
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

vladimirON
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$250
10 баллов
8 лет назад
Доработка интернет-магазина на Simpla
Оплата в срок, четкая постановка задач. Доволен сотрудничеством.
Спасибо Владимиру за качественную работу! Был очень приятен и вежлив в общении. Вообщем всем рекомендую, кто хочет работать с специалистом своего дела!
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PROMOagent
Ирина 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Профессиональная настройка рекламной кампании для интернет-магазина
Отличный заказчик - подробное ТЗ, четкое понимание того, что нужно на выходе, постоянная обратная связь, оперативная оплата. Однозначно рекомендую!
Все было сделано очень качественно и в срок. Результатом работы более чем доволен. В дальнейшем буду работать только с Ириной. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
GD1m
34 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$90
10 баллов
10 лет назад
Доработка интернет магазина CMS Simpla
Все супер! Сработались! : )
Проделал достаточно большой объем работы за короткий срок, и сдал работу вовремя. Это очень большая редкость в наше время, обычно можно сразу неделю минимум прибавлять, а тут в срок и качественно. Сделал много мелких правок, некоторые вообще бесплатно. Проявляет инициативу, по некоторым пунктам ТЗ делал больше чем обговаривалось. Вообщем рекомендую, отличный исполнитель, я остался очень доволен сотрудничеством.
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