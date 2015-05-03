Доработка интернет магазина CMS Simpla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки136 просмотров

Сделать регистрацию клиентов, добавить страницу отзывов,выбор цвета в карточке товара, онлайн-консультант и еще мелкие правки.

10 лет назад
nizam
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров