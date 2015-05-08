Нужен специалист со знаниями хотя бы базового иврита. Задача сверстать и натянуть магазин. Оплата по факту выполненной работы, все можете делать на своем домене Для связи оставляйте свой скайп
Нужен Лэндинг
Нужен лэндинг,интересует цена за проект и срок выполнения. Сайт нужно привязать к домену (зарегистрирован). Тематика - услуги. Консультации для мужчин по построению отношений. Текстовое наполнение есть. Необходимо проработать форму : картинки, расположение текста, формы заявок. Прикрепить почту. Настроить программы по оптимизации сайта. Довести до готовности, чтобы остались работы по созданию рекламных компаний директ и эдвордс.
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