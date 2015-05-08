Нужен Лэндинг

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Завершен5 заявок169 просмотров

Нужен лэндинг,интересует цена за проект и срок выполнения. Сайт нужно привязать к домену (зарегистрирован). Тематика - услуги. Консультации для мужчин по построению отношений. Текстовое наполнение есть. Необходимо проработать форму : картинки, расположение текста, формы заявок. Прикрепить почту. Настроить программы по оптимизации сайта. Довести до готовности, чтобы остались работы по созданию рекламных компаний директ и эдвордс.

Настройка почты
10 лет назад
yksvot
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад
$65
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отличный заказчик, чётко поставленная задача, моментальная оплата . Рекомендую!

Заявки фрилансеров

afreeseo
Евгений 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва
10 лет назад