Мелкие доработки в интернет-магазине (престашоп)

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Закрыт2 заявки105 просмотров

Необходимо:

1. Настроить на движке яндекс метрику и гугл аналитикс

1. Добавить телефон в шапку

PrestaShop
10 лет назад
krupsov
Данил 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров