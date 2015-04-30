Всплывающее окно на cs-cart

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Нужно сделать Всплывающие окно для сбора данных

ПРИМЕР nkhsusei.plp7.ru (имя, e-mail, телефон)

Хочу чтобы такая форма могла вылетать при заходе на сайт в течении 5-10 секунд после захода.

Для интернет-магазина на платформе cs-cart 32norma.com.ua

Саму форму необходимо соединить с сервисом e-mail рассылок smartresponder.ru

10 лет назад
ucmt
42 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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