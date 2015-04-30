Правки в магазине

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Закрыт2 заявки147 просмотров

Всем привет нужно сделать несколько правок в магазине на опенкарт. Поменять цвета шрифтов, в карточку товара добавить размерная сетка, в корзине убрать лишние пункты. От силы работы на пол часа. Так что с ценами в 1000р можете не писать. Оставляйте контакты скайпа.

Opencart
10 лет назад
cristinaklimenk
Клименко 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров