Правки в магазине

Всем привет нужно сделать несколько правок в магазине на опенкарт. Поменять цвета шрифтов, в карточку товара добавить размерная сетка, в корзине убрать лишние пункты. От силы работы на пол часа. Так что с ценами в 1000р можете не писать. Оставляйте контакты скайпа.