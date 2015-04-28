Перенести сайт с joomla на opencart с сохранением пользователей (и их регистрационных данных), товарных позиций и (по возможности) информации обо всех оформленных заказах. Статьи и прочее содержимое можно не переносить.

В результате хотелось бы получить:

шаблон в светлых тонах (нравится http://ru.babyshop.com/ , но верхнее меню и основное меню слева как здесь http://сто-одёжек.рф/ ).

В шапке иметь возможность менять баннер, а также надписи и их расположение (и надписи на всех кнопках и в пунктах меню).

При открытии каталога фото товаров - большие, но под каждой было краткое описание и выпадающий список имеющихся размеров (как и в карточке товара). В карточке товара фото можно было бы увеличить.

Возможность оформления заказа с и без регистрации.

Возможность для пользователя восстанавливать пароль самостоятельно.

Поиск по сайту (желательно по параметрам: марка, название, цвет, размер).

«Ваша корзина» должна отображаться вверху справа.

Возможность устанавливать стоимость доставки в зависимости от способа доставки и города.

Модуль e-mail рассылок.

Возможность добавлять скидки на каждый товар отдельно.

Форма обратной связи.

Лента новостей.

ЧАВО

Подвал.

Со стороны покупателя идеально бы выглядело как здесь в демо-версии, но со статичным баннером вверху и без движущихся лого внизу http://opencart-russia.ru/

Сейчас сайт на joomla 1.2. virtuemart 1.0.