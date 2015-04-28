Необходимо добавить несколько полей для товаров. Сколько то будет стоить?
Перенести сайт с joomla на opencart
Перенести сайт с joomla на opencart с сохранением пользователей (и их регистрационных данных), товарных позиций и (по возможности) информации обо всех оформленных заказах. Статьи и прочее содержимое можно не переносить.
В результате хотелось бы получить:
шаблон в светлых тонах (нравится http://ru.babyshop.com/ , но верхнее меню и основное меню слева как здесь http://сто-одёжек.рф/ ).
В шапке иметь возможность менять баннер, а также надписи и их расположение (и надписи на всех кнопках и в пунктах меню).
При открытии каталога фото товаров - большие, но под каждой было краткое описание и выпадающий список имеющихся размеров (как и в карточке товара). В карточке товара фото можно было бы увеличить.
Возможность оформления заказа с и без регистрации.
Возможность для пользователя восстанавливать пароль самостоятельно.
Поиск по сайту (желательно по параметрам: марка, название, цвет, размер).
«Ваша корзина» должна отображаться вверху справа.
Возможность устанавливать стоимость доставки в зависимости от способа доставки и города.
Модуль e-mail рассылок.
Возможность добавлять скидки на каждый товар отдельно.
Форма обратной связи.
Лента новостей.
ЧАВО
Подвал.
Со стороны покупателя идеально бы выглядело как здесь в демо-версии, но со статичным баннером вверху и без движущихся лого внизу http://opencart-russia.ru/
Сейчас сайт на joomla 1.2. virtuemart 1.0.
Заявки фрилансеров
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