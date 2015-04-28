Создать 2 магазина на Яндекс.Маркете

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Есть 2 интернет-магазина автомобильной тематики.

Один на платформе Webasyst, второй - на CMS Megagroup

Нужно создать 2 магазина в Яндекс.Маркете, настроить выгрузку товаров, прописать доставку.

чтобы все корректно отображалось и автоматически обновлялось.

Webasyst
10 лет назад
kate-pl88
36 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров