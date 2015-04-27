Срочно! Подключить оплату на Джастклик + залить на хост страницу

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Закрытнет заявок153 просмотра

Что нужно сделать? Сделать надо сегодня как можно раньше

1.Залить на хостинг страницу сайта и зарегистрировать хостинг новый.

2.Подключить оплату на сервисе Джастклик.

Готов оплатить хорошо.Сдельно.+Премия по результату.

Пишите обязательно свои скайпы и почту.

СКАЙП обязательно.

10 лет назад
taras9828
Михаил 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров