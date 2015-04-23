Доработка существующего интернет магазина на OpenCart На данный момент полностью рабочий сайт matrascenter.com.ua Что нужно сделать: 1. Ускорить работу сайта 2. Адаптировать под пользователей телефонов и планшетов, ...
Требуется помощь в завершении работы на сайте по продаже купонов.
Здравствуйте.
Требуется помощь в завершении работы на сайте по продаже купонов.
Движок couponic (http://uniprogy.com/)
Написание нескольких дополнительных модулей, улучшение функций,исправление различных мелочей, подключение нескольких банков ,а так же возможность дальнейшего обслуживания сайта.
Возможно по запросу более точное техническое задание.
Жду Вашего предложения.
С Уважением.
Заявки фрилансеров
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