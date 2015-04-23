Требуется помощь в завершении работы на сайте по продаже купонов.

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Закрыт1 заявка98 просмотров

Здравствуйте.

Требуется помощь в завершении работы на сайте по продаже купонов.

Движок couponic (http://uniprogy.com/)

Написание нескольких дополнительных модулей, улучшение функций,исправление различных мелочей, подключение нескольких банков ,а так же возможность дальнейшего обслуживания сайта.

Возможно по запросу более точное техническое задание.

Жду Вашего предложения.

С Уважением.

10 лет назад
klemena
Юлия 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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