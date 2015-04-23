Vamshop - удалить категории сохранив целостность базы

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок110 просмотров

1. удалить категории в которых нет ни подкатегорий ни товаров

2. определить категории к, котором не прописаны чпу - предоставить их список,

далее залить их данными (данные подготовлены)

10 лет назад
batt
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров