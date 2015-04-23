Доработать сайт на друпале.

СрочнО!

http://avtostatus.com.ua/page/about

сайт на Друпале. Нужнен кто-то, кто может доработать сайт. Сайт под гитом. Нужно уметь обращаться з гитом. Задание будут по мере надобности.

Только серйозные люди, желательно с Украины. Чтобы была связь и по мобильному. В сайте много работы.