Требуется создать интернет-магазин канцтоваров

Нужно сделать ИМ канцтоваров с большой номенклатурой. Самое главное чтобы была возможность загрузки прайс-листов поставщиков. При загрузке прайса новые позиции добавляются, существующие обновляют цену, отсутствующие удаляются из ИМ. Все остальные функции не принципиальны (как у стандартного ИМ).