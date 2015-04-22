Оптимизация работы сайта на UMI CMS + Обмен с 1С:ERP

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Добрый день!

Требуется разработчик для оптимизации работы корзины сайта http://itprogress.ru/ и наладки обмена с 1С:ERP.

Техническое задание в аттаче.

Прошу писать сроки и цену в заявках.

10 лет назад
war3x
33 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

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