Продублировать рабочий платежный модуль Opencart

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка127 просмотров

Есть готовый платежный модуль. Необходимо его продублировать, т.е. создать такой же из готового. И сделать небольшие изменения в обоих модулях, чтобы они работали отдельно.

Opencart
10 лет назад
johnydeaf
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров