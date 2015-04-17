Создать и подключить простой магазин на Джумле 3+Joomshopping или Prestashop. Дизайн и функционал отсюда скопировать http://livedemo00.template-help.com/opencart_45704/index.php?route=common/home Наполнение будет наше. Пишите пожалуйста свою цену.
Создание сайта магазина под "ключ"
Добрый день меня зовут Дмитрий, я являюсь владельцем домена www.interalco.ru (в настоящий момент мой домен взломали и сильно подпортили его "вес" и репутацию в интернете и все это нужно восстановить и подчистить так сказать т.е создаем с нуля) . Вообщем я посмотрел Ваши работы и они мне очень понравились. Вообщем меня интересует следующее: Создание каталога интернет-магазина алкогольной продукции (с элементами аукциона), на моем домене www.interalco.ru. Сайт нужно делать с "нуля" и "под ключ" с возможностью оплаты разными способами (вебмани, яндекс денги, пайпал, кредитная карт и т.д).
Так же меня интересует дальнейшее обслуживание сайта (технические проблемы, написание материала и создание банеров для акций, праздников.
Если Вас заинтересовало мое предложение, то я готов обсудить более подробно и подготовить для Вас развернутое техническое задание, я специально отправил свою заявку в несколько организаций, от бюджетной стоимости до "космоса". Просто начинать работу хочется с ощищением того, что тебе помогут, а когда все разговоры начинаются и заканчиваются именно привязакой к именно к бюджету, наводит на мысли, что креатива и помощи будет мало. Очень надеюсь найти партнера
Начнем с начальной стоимости, сроки и в итоге примерная стоимость трех вариантов:
- эконом
- стандарт
- эксклюзив.
Жду ответа
По сути уровень сложности работ будет напрямую зависеть от Ваших "Аппетитов"
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