Создание интернет-магазина со сложным функционалом

Необходимо привязать готовую верстку к Битриксу (либо любой несамописной cms, имеющей широкий функционал). Подробное ТЗ по запросу. Если коротко, то у сайта должны быть несколько групп пользователей, для каждой из которых будет свой интерфейс и свои цены, а также должна быть автоматическая синхронизация с 1с.