Создание интернет-магазина со сложным функционалом

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт5 заявок197 просмотров

Необходимо привязать готовую верстку к Битриксу (либо любой несамописной cms, имеющей широкий функционал). Подробное ТЗ по запросу. Если коротко, то у сайта должны быть несколько групп пользователей, для каждой из которых будет свой интерфейс и свои цены, а также должна быть автоматическая синхронизация с 1с.

10 лет назад
JenJenJam
Евгения 
42 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров