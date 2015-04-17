Магазин на shopscript или opencart

Доброго времени суток! Есть рабочий магазин на джумшоппинге (джумла 3.x) Есть небольшой глюк - после добавления в корзину нас перекидывает в неё. После этого, если мы хотим продолжить покупки, нажимаем кнопку "продолжить покупки" ...