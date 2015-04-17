Магазин на shopscript или opencart

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Закрыт8 заявок149 просмотров

Добрый день!

Есть готовый дизайн, нужно интегрировать в cms OpenCart или ShopScript

Указываем сроки, цену, когда можете приступить к работе, схему работы.

Спасибо

Opencart
10 лет назад
flyink_pro
Андрей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров