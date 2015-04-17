Нужен опытный программист на PHP-Java. Существующий проект www.bodree.ru и несколько его дополнительных витрин www.120-80.ru, www.nebu.ru, движок самописный на php. Нужно разобраться с тем, что есть, привести в порядок, плюс доработки и добавления. ...
Магазин на shopscript или opencart
Добрый день!
Есть готовый дизайн, нужно интегрировать в cms OpenCart или ShopScript
Указываем сроки, цену, когда можете приступить к работе, схему работы.
Спасибо
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