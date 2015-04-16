Доброго времени суток! Есть рабочий магазин на джумшоппинге (джумла 3.x) Есть небольшой глюк - после добавления в корзину нас перекидывает в неё. После этого, если мы хотим продолжить покупки, нажимаем кнопку "продолжить покупки" ...
Доработка сайта интернет-магазина на PHP
Нужен опытный программист на PHP-Java.
Существующий проект www.bodree.ru и несколько его дополнительных витрин www.120-80.ru, www.nebu.ru, движок самописный на php. Нужно разобраться с тем, что есть, привести в порядок, плюс доработки и добавления.
Задачи:
- настройка интеграции сайта с web-сервисами следующих компаний: boxberry, logibox, ponyexpress, pickpoint, EMS-Почта России;
- оптимизация скорости работы сайта;
- доработки в области интеграции сайта с 1С;
- доработка функционала сайта (в рамках стандартных функций Интернет-магазина);
- доработка сайта по задачам seo-специалиста.
Бюджет от 300$
Жду ваших предложений, вопросов и резюме.
Возможно долговременное сотрудничество по результатам работы.
Заявки фрилансеров
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