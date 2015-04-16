Доработка сайта интернет-магазина на PHP

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт2 заявки178 просмотров

Нужен опытный программист на PHP-Java.

Существующий проект www.bodree.ru и несколько его дополнительных витрин www.120-80.ru, www.nebu.ru, движок самописный на php. Нужно разобраться с тем, что есть, привести в порядок, плюс доработки и добавления.

Задачи:

- настройка интеграции сайта с web-сервисами следующих компаний: boxberry, logibox, ponyexpress, pickpoint, EMS-Почта России;

- оптимизация скорости работы сайта;

- доработки в области интеграции сайта с 1С;

- доработка функционала сайта (в рамках стандартных функций Интернет-магазина);

- доработка сайта по задачам seo-специалиста.

Бюджет от 300$

Жду ваших предложений, вопросов и резюме.

Возможно долговременное сотрудничество по результатам работы.

JavaPHP
10 лет назад
Aleks7
47 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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