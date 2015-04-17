Создать простой магазин

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Закрыт12 заявок217 просмотров

Создать и подключить простой магазин на Джумле 3+Joomshopping или Prestashop. Дизайн и функционал отсюда скопировать http://livedemo00.template-help.com/opencart_45704/index.php?route=common/home Наполнение будет наше.

Пишите пожалуйста свою цену.

JoomlaPrestaShop
10 лет назад
Egor7778
Егоров 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров