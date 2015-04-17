Сайт на opencart - система бронирования

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Закрыт1 заявка127 просмотров

Нужен Сайт на opencart - система бронирования и отслеживания заказов

аналог - www. obiective. md - по функционалу идеален

у меня тот же профиль и вид деятельности (мы конкуренты)

Обязательные требования:

СЕРЬЁЗНОСТЬ !!!! СЕРЬЁЗНОСТЬ !!!! СЕРЬЁЗНОСТЬ !!!!

сайт нужен быстро и качественно

оплата - без аванса !!!!

Обязательно - возможность голосового общения по viber/skype

Opencart
10 лет назад
piosbarbos
Вадим 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров