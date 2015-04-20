Написать платежный модуль для Opencart 1.5.x.x

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Закрыт2 заявки120 просмотров

Необходимо написать платежный модуль для Opencart. Есть API инструкции от платежной системы.

Указывайте цену и сроки.

Opencart
10 лет назад
johnydeaf
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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