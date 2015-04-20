Нужно сделать качественный интернет магазин с имеющегося сайта zastroy.ru его нужно переделать. Верстка и дизайн сделаны. Нужно весь контент все товары перенести из существующей бд, так же нужно перенести калькуляторы со старого сайта. ...
Доделать интернет магазин на шаблоне Avada
Доделать магазин shumilovvv.tmweb.ru
подробности в тех задании в приложенном ворде
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